Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Tesis edilmesi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının, tüm bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

