Konya’da feci kaza! Mermer bloğu altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir mermer ocağında, iş makinesinden düşen yaklaşık 3 tonluk mermer bloğun altında kalan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Konya’da feci kaza! Mermer bloğu altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası meydana geldi. Olay, Gökçimen Mahallesi’nde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel, iş makinesinin kepçesindeki yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İlkel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mühendisin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İstanbul’da baraj doluluk oranları azalıyor! 9 Ağustos rakamları açıklandıİstanbul’da baraj doluluk oranları azalıyor! 9 Ağustos rakamları açıklandıYurt
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek: “Hepimiz başına ödül koyun!"Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek: “Hepimiz başına ödül koyun!"Gündem
Kırmızı bayrak dikildi: 4 şehirde denize girmek yasaklandı!Kırmızı bayrak dikildi: 4 şehirde denize girmek yasaklandı!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya mühendis mermer ocağı
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu