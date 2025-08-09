Konya’da feci kaza! Mermer bloğu altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bir mermer ocağında, iş makinesinden düşen yaklaşık 3 tonluk mermer bloğun altında kalan 33 yaşındaki maden mühendisi Selman İlkel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası meydana geldi. Olay, Gökçimen Mahallesi’nde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel, iş makinesinin kepçesindeki yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İlkel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mühendisin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı