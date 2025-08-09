Konya’da feci kaza! Mermer bloğu altında kalan mühendis hayatını kaybetti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağında iş kazası meydana geldi. Olay, Gökçimen Mahallesi’nde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başladığı öğrenilen maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel, iş makinesinin kepçesindeki yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermer bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İlkel’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mühendisin cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.