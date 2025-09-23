Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenen BM 80. Genel Kurulu’na hitap etti. Konuşmasına Filistin meselesiyle başlayan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’da bulunamamasından üzüntü duyduğunu ifade etti. “Filistin’in giderek artan sayıda ülke tarafından tanındığı bir dönemde Abbas’ın aramızda olamamasından üzüntü duyuyorum. Bu kürsüde sesi kısılmak istenen Filistin halkına tercüman olmak için bulunuyoruz” dedi.

Filistin’i tanıyacağını açıklayan devletlere teşekkür eden Erdoğan, diğer ülkelere de aynı adımı atma çağrısı yaptı.

“GAZZE’DE SOYKIRIM CANLI YAYINLANIYOR”

Gazze’de süren saldırılarla ilgili yapılan açıklamada, dünyanın son yüzyılda böylesine bir vahşete tanık olmadığı vurgulandı. “Her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Gazze’deki soykırım, medya ve sosyal medya aracılığıyla canlı olarak yayınlanıyor. İsrail, şu ana kadar ulusal ve uluslararası basında çalışan 250 gazeteciyi kasıtlı olarak öldürdü. Gazze’ye tüm girişleri yasakladı. Yine de soykırımı gizleyemedi.”

Filistin’de yaşananlara dikkat çeken uluslararası açıklamalara destek verilirken, “Filistin topraklarında devam eden soykırıma her fırsatta dikkatleri çeken BM Genel Sekreterini cesareti için tebrik ediyorum” ifadeleri kullanıldı.

“BM KENDİ ÇALIŞANLARINI BİLE KORUYAMADI”

Açıklamanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise Birleşmiş Milletler’in yetersizliğine yönelik eleştiriler oldu. “BM, Gazze’de kendi çalışanlarını dahi koruyamamıştır. İnsanlığa yardım için koşan 500 kişi öldürülmüştür. Bunların 326’sı BM personelidir.” Soykırımın yalnızca insanlara değil, tüm yaşama yöneldiği vurgulanarak holokost benzetmesi yapıldı.

Gazze’deki saldırıların boyutu yalnızca sivillerin ölümüyle sınırlı kalmadı. Açıklamada, çevre ve kültürel mirasın da bilinçli olarak yok edildiği belirtildi: “Bugün Gazze’de sadece insanlar öldürülmüyor. Hayvanlar hedef alınarak öldürülüyor. Tarım alanları, bahçeler, ağaçlar, otlar… Asırlık zeytin ağaçları yok ediliyor. Sular kirletiliyor. Gazze’de binalar, evler, kütüphaneler, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve tarihi yapılar bilinçli şekilde yıkılıyor.”

"İSRAİL YÖNETİMİ KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETMİŞTİR"

"Gazze Hamas bahanesiyle yok edilirken Hamas'ın yönetimde olmadığı Batı Şeria da adım adım işgal edilmekte, infazlarla masum siviller katledilmektedir. İsrail, Gazze ve Batı Şeria ile sınırlı kalmıyor İran, Suriye, Yemen, Lübnan'a saldırarak bölge barışını tehdit ediyor. Arabulucu Katar'da ateşkes müzakereleri için toplantı yapan heyete İsrail saldırısı gerçekleşmiştir. İsrail yönetimi tamamen kontrolü kaybetmiştir. Netanyahu'nun barış yapmaya, rehineleri kurtarmaya niyetinin olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. Ortadoğu'daki tüm ülkeler İsrail hükümetinin pervasız tehditlerinie muhatap oluyor. İsrail'in artan saldırganlığı sebebiyle Avrupa başta olmak üzere Batı'da 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan değerler ağır yara almıştır. İnsan hakları, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları, demokrasi, eşitlik, adalet gibi kavramlar rafa kaldırılmıştır."

“İSRAİL’İN SAPLANTISI İNSANLIĞA ZARAR VERİYOR”

Yapılan açıklamada İsrail’in yayılmacı politikaları sert bir dille eleştirildi. “Vadedilmiş topraklar saplantısıyla hareket eden İsrail yönetimi, bölge barışına ve insanlığın müşterek kazanımlarına kast etmektedir. Üç semavi dinin kutsal beldesi Kudüs-ü Şerif bu radikalizmin doğrudan hedefidir. Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği bu cinnet hali, tüm dünyada antisemitizmi körüklemektedir ve daha fazla devam edemez.”

Gazze’deki ağır tabloya dikkat çekilen açıklamada, ateşkes çağrısı yinelendi: “Gazze’de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmelidir. Soykırım kadrosunun uluslararası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. Sesini yükseltmeyen, tavır almayan herkes bu vahşetin sorumluluğuna ortaktır.”

Tüm devlet ve hükümet başkanlarına çağrı yapılarak, “Gün bugündür, gün insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür” ifadeleri kullanıldı.

“DÜNYA HALKLARI GAZZE’NİN YANINDA”

Açıklamada, Gazze’ye destek veren küresel hareketlere de selam gönderildi: “Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze’de insanlık görevinizi yerine getirin. Dünyanın farklı ülkelerinde meydanları dolduran, Gazzeli mazlumlara destek için denizlere yelken açan akademisyen, sanatçı, öğrenci ve aktivistlere en kalbi selamlarımı yolluyorum.”

Konuşmanın bir diğer önemli başlığı ise Suriye oldu. “13 yıl boyunca sizlere bu kürsüden komşumuz Suriye’de yaşanan zulüm ve çatışmalardan bahsettim. 1 milyon insanın hayatına, milyonlarcasının vatanlarını terk etmesine sebep olan zulüm, 8 Aralık devrimiyle tarihe karıştı. Suriyeli kardeşlerimiz yeni bir dönemin kapılarını açtı.”

Terörsüz bir Suriye için destek sözü verildi: “DEAŞ başta olmak üzere terörün hiçbir çeşidinin olmadığı bir ve bütün Suriye vizyonunu tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz. İstikrar kökleştikçe bunun kazanı Suriye ile birlikte tüm bölgemiz olacaktır. Körfez ülkelerine Suriye’nin toparlanmasına verdiği katkılar için teşekkür ediyorum. Bölgesel ve uluslararası aktörlerle işbirliğimizi sürdüreceğiz.”