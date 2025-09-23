Bahar 52. bölüm reklamsız izle Bahar son bölüm tek parça full izle SHOW TV

Yeni bölümde Bahar’ın duygusal dünyasında, iş ilişkilerinde ve aile bağlarında büyük çatlaklar oluşuyor.

Bahar dizisinin 51. bölümünde tempoyu yükselten gelişmeler yaşanıyor. 

Naz’ın hamile olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu bilgi, Bahar ile Evren arasında büyük bir kırılma yaratıyor çünkü Bahar, Evren’e artık birlikte olamayacaklarını anlatmaya çalışıyor. 

Evren, Bahar’dan vazgeçme niyetinde değil; ilişkilerini sürdürmek için çaba gösteriyor.

Bahar, duygusal zorluklarının yanısıra Harun’un üzerindeki baskıyla da baş etmeye çalışıyor. Harun’un söyledikleri, Bahar’ın geçmişte ona çok zarar verdiği düşünülen bir sırrı gündeme getiriyor. Bu, Bahar’ın hem Harun’la ilişkisinde hem de kendi özbenliğiyle yüzleşmesini gerektiriyor. 

Hastaneye gelen nadir teşhis edilen bir vaka, Bahar’ın doktorluk mesleğinde yitirdiğini sandığı özgüvenini yeniden kazanmasına yol açıyor; fakat bu durum, Harun’un Bahar’a olan öfkesinin ardındaki nedeni anlamasını sağlayacak bir dönemeç oluyor. 

Ayrıca, Seren ile Aziz Uras arasında evliliğin gerginliği artıyor. Bahar, bu boşanma sürecini durdurmak için beklenmeyen bir strateji izlemeye karar veriyor.

