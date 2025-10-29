Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye'den BM Genel Sekreterine uluslarası barış ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verileceğini açıkladı. Erdoğan, “Tüm dünyada barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü’nün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e takdim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Sayın Guterres’e tüm dünyada barışın ve istikrarın hakim olması için yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

