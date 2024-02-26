Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Putin, Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederken iki ülke ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki kritik telefon görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama geldi.
PUTİN, ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Liderlerin görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'n görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ettiği ifade edildi.
Putin'in görüşmede ayrıca, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı