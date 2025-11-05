Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu: 'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. yıl dönümünü idrak ettiklerini belirterek başlayan Erdoğan, "İktidardaki 23. yılımızı şanla, şerefle geride bırakıyor, 24. yıldan gün almaya başlıyoruz. Çok partili demokrasi tarihimizde yeni bir rekora daha imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bu süreçte desteklerini esirgemeyen millete teşekkür eden Erdoğan, "Bundan 23 yıl önce milletimizin sandıkta teveccühüne ilk defa mazhar olduğumuzda hangi duyguları taşıyorsak aynı heyecanı, coşkuyu, gururu, hücrelerimize kadar taşıyoruz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme mücadelesi" verdiklerini belirten Erdoğan, katıldıkları tüm toplantılarda ve ziyaret ettikleri her ülkede milletin hakkını en güçlü şekilde savunduklarını ifade etti. Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettiklerini kaydeden Erdoğan, yerli elektrikli otomobil TOGG'u Kuveyt Emiri ve Umman Sultanı'na hediye ettiklerini de hatırlattı.

2026 yılı bütçesine de değinen Erdoğan, bütçeyle uyumlu şekilde, deprem harcamaları hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi planladıklarını belirtti. "2026 yılı bütçesinde, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz" dedi.

SOSYAL POLİTİKALAR VE EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE

Erdoğan, sosyal politikalara ayrılan kaynaklardaki artışa özel bir vurgu yaptı: "Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: Ailenin korunması ve güçlendirilmesi programına önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programına yüzde 34, kadının güçlenmesi programına yüzde 35 artışla kaynak ayırıyoruz." Eğitim ve tarım alanındaki bütçe artışlarına da değinen Cumhurbaşkanı, "2026 yılında tarım sektörü yatırım ödeneğini 190 milyar liraya çıkartıyor, bunun 122 milyar lirasını tarımsal sulama yatırımları için tahsis ediyoruz. Tarımsal destek programları için ayrılan kaynağımız 168 milyar liradır. Ayrıca reel kesimi 493 milyar liralık ödenekle destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, "2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve eğitim bütçemizi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükselttik. Böylece 2002'de bütçeden yüzde 9,4 seviyesinde pay alan eğitime 2026 yılında yüzde 15,3 ile en büyük payı ayırdık" dedi. Vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak tahsis ettiklerini belirten Erdoğan, mahalli idareler için ayrılan kaynağın da artırıldığını, büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan toplam kaynağın 1 trilyon 657 milyar liraya çıkarıldığını ifade etti. "2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı yüzde 4 iken bu oranı 2026 yılında yüzde 8,8'e yükseltiyoruz" diye ekledi.

FAİZ ELEŞTİRİSİ VE ALTYAPI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda kaynakları faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdiklerini vurguladı. "Bu sayede önemli altyapı projeleri hayata geçirildi. Kamu borç stoku makul seviyelere çekilerek Avrupa Birliği ortalamasının da altına indirildi" dedi. Erdoğan, "2002 yılında bütçe giderleri içinde faiz harcamalarının payı yüzde 43,2 iken 2026 yılı bütçesinde bu oran yüzde 14,5 seviyesinde kalıyor" şeklinde konuştu.

Hizmetleri sıralarken, "26 havalimanı vardı biz geldiğimizde, onu 56 havalimanına biz çıkardık. Nereden, nereye?" diyen Erdoğan, geçmiş dönemleri eleştirdi.

"CHP'NİN BU ÜLKEDE DİKİLİ BİR TAŞI VAR MI?"

Cumhurbaşkanı, geçmiş dönemlerde milletin hak ettiği hizmeti alamadığını savunarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı: "102 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi, kimi zaman seçimsiz, kimi zaman darbeyle, kimi zaman koalisyon ortağı olarak hükümetteydi. Kendisi iktidarda olmadığında fikirleri iktidardaydı. Acaba şu ülkede dikili bir taşları var mı?"

Gençlere seslenen Erdoğan, "Sevgili gençler, büyüklerinize sorun, belgeselleri izleyin, açın arşivden o dönemin gazetelerini okuyun. Anarşi, terör, huzursuzluk, belirsizlik, karamsarlık, umutsuzluk dışında hiçbir şey göremeyeceksiniz. Benim İstanbul'da ortaokulda okuduğum sınıfta 80 öğrenci vardı. Üniversite yurtlarında 18-20 öğrenci aynı koğuşta kalıyordu. Hastane çilesi, devlet dairesi çilesi, okul çilesi, yol çilesi, hep bunları yaşadık. Çocuklar çile içinde doğuyor, çile içinde büyüyor, çileyle ölüyorlardı" dedi.

Erdoğan, "AK Parti'nin daha 15 ay önce kurulmuş olmasına rağmen 3 Kasım seçimlerinde yüzde 36 oy oranına ulaşabilmesi esasen bir isyanın, bir itirazın, bir çığlığın, büyük bir değişim talebinin tezahürüdür" dedi. "Gençler, şunu unutmayın; AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi açıkçası bir halk devrimi olmuştur" diyen Erdoğan, 23 yıl boyunca bu devrime sadakatle bağlı kaldıklarını ve seçim başarılarının temelinde bu sadakatin yattığını belirtti. "Yeterli mi? Elbette değil. Daha yapacak çok işimiz var" diye ekledi.

Erdoğan, iktidarları boyunca karşılaştıkları zorluklara da değindi: "Ancak şunu da unutmayın değerli arkadaşlarım; 23 yıl boyunca bir yandan ülke için hizmet ve eser üretmeye çalışırken, bir yandan da içeriden ve dışarıdan saldırılara göğüs gerdik. Bu bir mazeret değil. Biz tabiri caizse hem şeytanı taşladık hem de tavafımızı yaptık. Darbe senaryoları yazdılar. Terörle üzerimize geldiler. Sabotajlar, tahrikler, sokak eylemleri, kışkırtmalar, darbe girişimleri. Allah'a hamdolsun, bunların hepsini püskürttük. Çok daha fazlasını da yapabilirdik, yapacağız da." Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'ye verdiği zararın altını çizen Erdoğan, "Açık söylüyorum, İstiklal Savaşı öncesindeki işgal güçleri bile vermemiştir" dedi.

"SİYASET OTOMANINDA BU KADAR SIK ŞERİT DEĞİŞTİRMEK İYİ GELMEYEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor" dedi. CHP'nin tezkereye 'hayır' demesine şaşırmadıklarını belirten Erdoğan, "Milletimiz CHP’de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP’ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır" şeklinde konuştu.

İBB yönetimine de yüklenen Erdoğan, "Hep birlikte takip ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içini boşalttılar. Belediyeye işi düşen herkesi haraca bağladılar. Milyarlarca lirayı siyaseti dizayn etmek için seferber ettiler. Yetmedi, yabancı istihbarat örgütleriyle iş tuttular. İşte biz böyle bir zihniyete, böyle bir ihanet şebekesine gidip Türkiye'nin hasımlarıyla iş tutan anlayışa karşı ayakta duruyor, mücadele ediyor, hem de aynı zamanda bu ülke için hizmet üretiyoruz" dedi.

Erdoğan, "terörsüz Türkiye" hedefine vurgu yaparak, "Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Devletimizin ilgili bütün kurumlarının olağanüstü gayretleri neticesinde, hamdolsun, Terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini belirten Erdoğan, "Yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür ederek, "Dünkü değerlendirmelerle başta FETÖ'cü alçaklar olmak üzere, müfsit zihniyetin oyunlarını deşifre eden Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum" dedi.

500 BİN KONUTLUK DEV PROJE

İstanbul'daki konut sorununa da değinen Erdoğan, "İstanbul Başakşehir'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımını yaptık. 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanısıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız" dedi. Başvuruların 10 Kasım 2025'te başlayacağını belirten Erdoğan, "Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız" diyerek, şehirlerin mahalle konaklarıyla da süsleneceğini ekledi.