Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan'ın Barzani'yi kabul etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Barzani ile bir araya geldi. Görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları - Resim : 1

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Neçirvan Barzani'yi kabulünün ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Neçirvan Barzani bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti! İşte kritik görüşmenin ayrıntıları - Resim : 3

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Bakan Fidan'ın Ankara’da IKBY Başkanı Barzani ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

ERDOĞAN-BARZANİ GÖRÜŞMESİNİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Erdoğan, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini iletti. Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını ifade etti.

Giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekun bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin, tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

İçinde bulunulan bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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