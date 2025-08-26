Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü için geldiği Bitlis’in Ahlat ilçesinde geceyi geçirdikten sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte Muş’un Malazgirt ilçesine geçti. Burada toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan, “Sevgili Muşlu kardeşlerim, ülkemin dört bir yanından şu anda Malazgirt’te bir araya gelen kardeşlerim, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, yarınlarımızın teminatı sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Hakkari’den Edirne’ye, Muğla’dan Kars’a, Hatay’dan Sinop’a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum” dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında, “Yine buradan İsrail’in barbar saldırıları altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor. Kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum” sözleriyle Gazze’ye destek mesajı verdi.

“954. YIL MÜBAREK OLSUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler, dünyaya biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı mübarek olsun” diyerek başladığı bölümde, Sultan Alparslan’ın ordusuna hitaben söylediği tarihi sözleri aktardı. Erdoğan, “Ey askerlerim ve komutanlarım daha ne zamana kadar biz azınlıkta, düşman çoğunlukta olmak üzere böyle bekleyeceğiz. Ben bizzat Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri bu saatte düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç hasıl olacaktır. Aksi takdirde şehit olarak cennete gideceğiz” sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin ruhunu hatırlatarak, “Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, millet olarak bundan 954 yıl önce Malazgirt Ovası’nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve öz güvenle istikbale yürüyoruz. Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere Vatan eylediği bu toprakları, ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Gazze konusuna değinen Erdoğan, “Bugün Filistin davasına her platformda tüm imkanlarıyla sahip çıkan, İsrail’in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Mektup diplomasisiyle, telefon görüşmeleriyle, uluslararası toplantılarla, 102 bin tonu aşan yardımlarımızla Gazze’nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yürütülen sürece değinerek, “Sevgili kardeşlerim şimdi bütün bu emeklerin neticelerini alacağımız bir sürecin içindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde hamdolsun kısa sürede önemli mesafe kat ettik” dedi.

Erdoğan, sürece zarar vermek isteyenlere karşı dikkat çekerek, “Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar. Allah’ın izniyle milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hepimiz 86 milyon olarak tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin, inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Aynı milletin efradıyız. Hepimiz aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Nazlı Hilal’in güven veren gölgesinde. Unutmayın, hepimize yer vardır. Rengini şehitlerimizin alkanından alan bu bayrak bizim” dedi.

“YÖNÜNÜ ANKARA’YA VE ŞAM’A DÖNENLER KAZANACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gelişmelere vurgu yaparak, “Türkiye’miz aynı zamanda sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Dolayısıyla Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye’dir. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözeten kazanacak” dedi.

Erdoğan, “Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Tekrar ediyorum. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız. Biz sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Unutmayın Malazgirt’te olacağız. Türkiye yüzyılını büyük ve güçlü Türkiye’yi önce terörsüz Türkiye’yi ardından da terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz. Ayrılık türküleri değil, inşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Kayıplarımızın arkasından ağıtlar yakmayacak, ortak başarılarımızın zafer marşlarını hep beraber coşkuyla terennüm edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Malazgirt’ten ayrılarak Ankara’ya döndü.