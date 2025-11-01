Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama: Yapıcı ve umut verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreninde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi:



“Terör örgütü silahlı unsurlarını ülkemizden çekmekte olduğunu açıkladı. Süreci anbean titizlikle takip ediyoruz. Komisyon çalışmalarına devam ediyor. Son olarak DEM Parti heyetini kabul ettik. Kendileriyle son derece yapıcı ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.”

