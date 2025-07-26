DEM Parti heyeti İmralı’da Öcalan’la görüştü: Öcalan'dan silah bırakma törenine ilk yorum

Dün, DEM Parti heyeti PKK lideri Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Öcalan’ın silahların imha edildiği törene ilişkin ilk yorumu da yer aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
DEM Parti heyeti İmralı’da Öcalan’la görüştü: Öcalan'dan silah bırakma törenine ilk yorum
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Siyasi parti ziyaretlerini tamamlayan DEM Parti heyeti, dün PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Ziyaretin ardından yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, Öcalan’ın PKK’nın silah bırakma törenine ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Heyet tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.”

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı. Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti."

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