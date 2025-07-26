TBMM'de komisyon süreci başlıyor: Siyasi partilere yazı gitti, 10 maddelik yol haritası açıklandı!

PKK’nın silah bırakması sonrası başlatılan “Terörsüz Türkiye” sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulması planlanan komisyon için siyasi partilere resmi yazı gönderdi. Yazıda, komisyonun ismi yer almadı ancak toplam üye sayısı 51 olarak açıklandı.

KURTULMUŞ TARİH VERDİ

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre; Kurtulmuş partilere gönderdiği yazıda, “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde kurulacak olan komisyon için ekli listede yer alan üye dağılımına göre değerlendireceğiniz milletvekillerinin isimlerini 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başkanlığımıza bildirmenizi rica ederim” ifadelerine yer verdi.

KOMİSYONDA 51 VEKİL YER ALACAK

Komisyonun 51 üyeden oluşacağı açıklandı. Üye dağılımı şöyle:

AK Parti: 21

CHP: 10

DEM Parti: 4

MHP: 4

İYİ Parti: 3

Yeni Yol Partisi: 3

HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP: 1'er vekil

Komisyonda kararlar salt çoğunlukla değil, nitelikli çoğunlukla alınacak. Bu da en az 31 üyenin “evet” oyu anlamına geliyor.

İYİ PARTİ KATILMAYACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Kurulması planlanan komisyonda İYİ Parti olarak yer almayacağımızı bir kere daha kamuoyunun dikkatine arz ederim” açıklamasını yaptı.

DEM PARTİ ÜYELERİNİ BELİRLEDİ

DEM Parti, komisyonda yer alacak 4 ismi netleştirdi:



– Meral Danış Beştaş (Erzurum)

– Hakkı Saruhan Oluç (Antalya)

– Cengiz Çiçek (İstanbul)

– Gülistan Kılıç Koçyiğit (Grup Başkanvekili)

KOMİSYONUN 10 MADDELİK YOL HARİTASI

1- Hali hazırda dağda olan örgüt üyeleri ve cezaevlerinde kalan terör suçlularıyla ilgili yeni bir infaz düzenlemesine gidilecek.

2- PKK için “kendini fesheden” ya da “terör vasfını kaybetmiş” örgüt tanımlaması yapılacak.

3- Silah bırakma süreci MİT’in gözetiminde, “fesh etme, izleme ve doğrulama” yöntemi kullanılarak yürütülecek. Bu üç kriterin sağlanmasıyla örgüt üyelerinin “etkin pişmanlığa” benzer bir sistem kurularak cezaevlerinden tahliyeleri mümkün hale getirilecek.

4- Tahliye edilenler, mükerrer suç işlemeleri halinde yeniden cezaevine dönecek ve yapılan son infaz düzenlemesine göre aldıkları cezanın 4’te üçünü mutlaka cezaevinde geçirecek.

5- Terörle Mücadele Kanunu (TMK) varlığını sürdürecek. Ancak, terör örgütünün silahlarını bıraktığı MGK, TSK, MİT gibi bir devlet yapılanması tarafından kesin olarak doğrulanıp kayıt altına alındıktan sonra “üyelik”, “övgü”, “yardım ve yataklık” gibi bağlantılı tüm suç türleri, bu örgüt bakımından suç olmaktan çıkacak. Yapılacak düzenlemede suç tanımları sıralanarak, bu suçlarla ilgili kişi hakkında soruşturma açılamayacağı, açılmış soruşturmaların ise tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılacağı hükme bağlanacak. TMK’daki suç tanımlarına bu maddeden atıf yapılacak.

6- Terör suçluları varsa işlemiş oldukları diğer adli suçlardan yargılanmaya ve varsa cezasını çekmeye devam edecek.

7- PKK’nın dağa götürdüğü 300’ü aşkın çocuk ise örgüt üyesi gibi değil “mağdur” sıfatıyla değerlendirilecek.

8- PKK’nın üst düzey yöneticilerinin Türkiye’ye dönüşü ve siyaset hakkıyla ilgili özel bir yasak düzenlemesi yapılmayacak.

9- Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarıyla ilgili henüz köklü bir değişiklik düşünülmüyor. Ancak İmralı’da yatacak hükümlü sayısında artışa gidilmesi ve adaya geliş gidişlerin Öcalan’ın hem ailesi hem avukatları hem de parti yöneticileri bakımından kolaylaştırılması planlanıyor.

10- Dağdan dönen ya da cezaevinden tahliye edilecek PKK’lıların “topluma yeniden entegrasyonu” için de adımlar planlanacak. Bu kapsamda tahliye dilen örgüt üyelerine “gönüllülük esasına uygun olarak” eğitimlerini tamamlama hakkı verilecek.

KOMİSYONUN ADI NE OLACAK?

Komisyonun ismi henüz netleşmedi. MHP “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” adını önerirken, CHP ise “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu” adını gündeme taşıdı.

Can Medya Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın haberine göre CHP, komisyonun sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda özgürlükleri ve demokratik standartları yükseltmeyi hedeflemesini istiyor. CHP'nin öne çıkardığı talepler şöyle:

– Kararlar nitelikli çoğunlukla alınmalı.

– Süreç şeffaf ve katılımcı yürütülmeli.

– Demokrasi standartları yükseltilmeli.

– Anti-demokratik uygulamalara son verilmeli.

– Tutuklu belediye başkanları tutuksuz yargılanmalı.

CHP kaynakları, sürecin Meclis üzerinden yürütülmesini desteklediklerini ancak samimiyetin şart olduğunu vurguladı.