DEM Parti'den açılım süreciyle ilgili iktidara çağrı

PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti, yeni açılımda el yükseltmeye devam ediyor. Demokratik Bölgeler Partisi kongresinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyımları eleştirdi, iktidara samimiyet çağrısı yaptı.

Tuncer Bakırhan, "Barış umudunu zehirlemeyin. İktidarı samimiyete davet ediyorum. Gerçekten bu barış ümidini büyütmeye bunu bir sürece evriltmeye, Kürt meselesini çözmeye var mısınız yok musunuz?" dedi.

Tuncer Bakırhan, HTŞ ile görüşen hükümetin PKK'nın Suriye kolu SDG ile de görüşmesi gerektiğini söyledi. Bakırhan, "HTŞ ile görüşüyorsunuz, birçok ülkenin hala terör örgütü listesinde. Bütün dünyanın orada hak arama zemini olarak gördüğü SDG ile niye görüşmüyorsunuz? Bir sorununuz varsa bunu topla, tüfekle, SİHA'yla, İHA'yla niye halletmeye çalışıyorsunuz? Diyalog, müzakere etme durumuna niye geçmiyorsunuz? Suriye Kürtler ne istiyor, Türkiye halkı bunu bilmek durumunda değil mi? O yüzden iktidarı kuzeydoğu Suriye yönetimiyle görüşmeye davet ediyorum." dedi.