Denize düşen kardeşler aranıyor

Sarıyer Rumeli Hisarı’nda geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşerek kaybolan abla Ayşe Can (35) ve onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can’ın kaybolmasının üzerinden bir hafta geçti. Kaybolan kardeşler için başlatılan arama çalışmaları, 7. gününde de hız kesmeden sürüyor.

AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri, su altı ve su üstü arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, kaybolan kardeşlerin izlerini bulmak için son teknoloji cihazlar kullanıyor. Arama robotları ve su altı sonar sistemlerinin kullanıldığı çalışmalarda, denizin derinliklerine inerek kaybolan kişilerin izlerine ulaşmaya çalışılıyor.

ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Arama çalışmaları, Aşiyan-Bebek hattı boyunca sürdürülürken, hattın Yenikapı’ya kadar genişletildiği öğrenildi. Ayrıca, İstanbul Boğazı’nın Beykoz ve Kadıköy hattında da yeni arama noktaları belirlenerek, bölgedeki tüm olasılıklar değerlendiriliyor. Arama ekipleri, su altındaki akıntıların yön değiştirmesiyle birlikte daha önce bakılan bölgelerde de yeniden tarama yapıyor.

Kardeşlerin kaybolduğu bölgeye, aile yakınları tarafından çiçek bırakıldı. Aile, büyük bir üzüntüyle, sevdiklerinin bulunacağı umuduyla bekleyişini sürdürüyor.

Çalışmalar sırasında, boğazdaki akıntıların değişkenlik göstermesi nedeniyle, yapılan aramalar sık sık revize ediliyor. Ekipler, güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkararak kaybolan kardeşlere ulaşmayı hedefliyor.