Osmaniye’de milli voleybol maçı müjdesi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Osmaniye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında şehirde bir milli takım maçı düzenlenmesi için planlama yaptıklarını açıkladı. Üstündağ, Osmaniye’nin Türk voleybolu için taşıdığı öneme vurgu yaparak, sporun bölgede gelişimi adına önemli adımlar atılacağını belirtti.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ilk olarak Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’i makamlarında ziyaret etti. Üstündağ, ziyaretleri sırasında milli takım formalarını hediye ederek voleybolun yaygınlaştırılması için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, voleybol hakemleri, gözlemciler, antrenörler ve sporcularla bir araya geldi. Burada, şehirde voleybolun gelişimi ve genç sporcuların desteklenmesi adına yapılacak projeler masaya yatırıldı.

“OSMANİYE’NİN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Üstündağ, Osmaniye’nin voleyboldaki gelişimini yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Osmaniye, Türk voleybolu için büyük bir potansiyele sahip. Burada voleybolun her geçen gün daha fazla benimsendiğini ve geliştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Milli takımımızın bir maçını Osmaniye’de oynatarak bu potansiyeli taçlandırmak istiyoruz. Ayrıca, geleceğin sultanları ve efelerinin bu şehirden çıkması için altyapıya yönelik yatırımlar yapacağız.”

Üstündağ, aynı zamanda Osmaniye’den yetenekli sporcuları milli takım maçlarına davet ederek Türk voleyboluna kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Şehirdeki voleybol kulüplerine ekipman ve malzeme desteği sağlanacağını, tesisleşme konusunda da federasyon olarak gerekli adımları atacaklarını belirtti.

ZİYARETTE KİMLER YER ALDI?

TVF Başkanı’na, TVF Denetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Umut Bağlı, Milli Takım Resmi Sponsorlarından Suwen Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bolluk, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, Osmaniye Voleybol İl Temsilcisi Osman Kıbrıslıgil, Osmaniye İl Genel Meclis Başkan Vekili Enver Bozdoğan ve TÜRKAV Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Canbolat eşlik etti.

Başkan Üstündağ’ın açıklamaları Osmaniyeli sporcular ve voleybol severler arasında büyük bir heyecan yarattı. Milli maç organizasyonu ile ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.