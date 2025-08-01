Deprem mi oldu? AFAD duyurdu: Peş peşe iki sarsıntı paniğe neden oldu

AFAD verilerine göre sabah saatlerinde iki dakika arayla 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların derinliği 11.19 ve 8.4 km olarak ölçüldü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Deprem mi oldu? AFAD duyurdu: Peş peşe iki sarsıntı paniğe neden oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sabah saatlerinde iki ayrı deprem kaydedildiğini duyurdu. İlk sarsıntı saat 07.15'te, ikincisi ise tam iki dakika sonra 07.17'de meydana geldi.

Her iki depremin de büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre ilk depremin derinliği 11.19 kilometre olarak kaydedilirken, ikinci depremin yerin 8.4 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

AFAD’ın resmi X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve koordinat bilgilerine de yer verildi.

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