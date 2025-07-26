Devlet Bahçeli açıkladı: MHP'nin TBMM komisyonundaki üyeleri belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki komisyonda görev alacak milletvekillerini duyurdu. Komisyona MHP adına dört isim görevlendirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Devlet Bahçeli açıkladı: MHP'nin TBMM komisyonundaki üyeleri belli oldu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonda görev yapacak milletvekillerini açıkladı.

Bahçeli’nin açıklamasına göre, MHP adına komisyonda görev alacak isimler şöyle:

Feti Yıldız
Muhammet Levent Bülbül
Halil Öztürk
Yücel Bulut

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