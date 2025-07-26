Devlet Bahçeli açıkladı: MHP'nin TBMM komisyonundaki üyeleri belli oldu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki komisyonda görev alacak milletvekillerini duyurdu. Komisyona MHP adına dört isim görevlendirildi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonda görev yapacak milletvekillerini açıkladı.
Bahçeli’nin açıklamasına göre, MHP adına komisyonda görev alacak isimler şöyle:
Feti Yıldız
Muhammet Levent Bülbül
Halil Öztürk
Yücel Bulut