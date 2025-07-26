Artık hastaneye gitmeye gerek yok! Organ bağışında dijital dönem başladı

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle organ bağışı süreci dijital ortama taşındı. Vatandaşlar artık hastaneye gitmeden, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışı yapabilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Artık hastaneye gitmeye gerek yok! Organ bağışında dijital dönem başladı
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Organ bağışıyla ilgili önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların artık hastaneye gitmeden organ bağışında bulunabilmesini sağlayan yeni bir uygulamayı devreye aldı. e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden yapılabilecek dijital başvurular sayesinde, bürokratik engeller ortadan kaldırılıyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, TBMM’de kabul edilen kanun değişikliği sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye canlıdan canlıya nakilde dünya lideri, ancak vefat sonrası bağışlarda çok gerideyiz. Bu dijital sistemle umarız bu açığı kapatırız” dedi.

Yeni düzenlemeye göre 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkes, birkaç adımda gönüllü bağışçı olabilecek.

Artık organ bağışı yapmak isteyen biri, sadece form doldurmakla kalmayacak; sistem üzerinden hangi yakınına bilgi verileceğini de belirleyebilecek. Vefat sonrası organları kullanılan kişilerin birinci derece yakınlarına, organ nakli ihtiyacı doğarsa öncelik hakkı da tanınacak.

SAĞLIK TANITIMLARINA SIKI DENETİM

Yeni kanun, yalnızca bağış sistemini değil, sağlıkla ilgili kamuoyuna yönelik tanıtım ve reklamlara dair düzenlemeleri de içeriyor. Velioğlu, “Bilimsel temelden uzak ve yanıltıcı sağlık reklamlarına izin verilmeyecek. Tüm sağlık kuruluşları, sorumlulukla hareket etmek zorunda” dedi.

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