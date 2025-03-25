Devlet Bahçeli entübe mi edildi? Resmi açıklama geldi

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtildi. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Bahçeli'nin, planlı dinlenme sürecinde olduğu ve evinde çalışmalarına devam ettiği vurgulandı. Kamuoyunun, manipülatif ve asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği ifade edildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu sabit olup, evinde istirahat etmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu veya durumu değişikliği söz konusu değildir. Kamuoyunun yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli olması önemlidir."