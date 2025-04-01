Devlet Bahçeli'den CHP'ye eleştiri: 'Vatana karşı tavırdalar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izlediği siyasi tutumu eleştirdi. CHP'nin izlediği siyaset, Türk milletiyle çatışan bir zemine bürünmüştür, diyen Bahçeli, milli birlik çağrısı yaparak, CHP'nin tutumunun toplumsal bütünlüğü tehdit ettiğini belirtti.

Bahçeli, CHP'nin geçmişten bugüne iktidar olamayınca anti-demokratik yöntemlere başvurduğunu, kardeşliği hedef aldığını ve milli birliği zedelediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"CHP'nin iktidar olamadığı her dönemde anti-demokratik yöntemlere başvurduğu, kardeşliği hedef aldığı ve milli birliği yaralamaktan geri durmadığı siyasi tarihimizin gerçeğidir. Bugün de CHP'nin izlediği siyaset, Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden çatışmaktadır. CHP, bu yönüyle vatana, millete ve toplumsal bütünlüğe alenen karşı tavırdadır."

Bahçeli, CHP'nin sokak çağrılarının tehlikeli olduğunu belirterek, bu tür çağrıların toplumsal huzuru tehdit edebileceğini söyledi: "Son günlerde CHP'nin başlattığı ve bazı televizyon kanallarındaki kadrolu yorumcular tarafından da desteklenen sokak çağrıları, Türkiye'yi çok tehlikeli bir sürece sokmaya çalışmaktadır. Bu çağrılar, toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilir ve kamu düzenini bozmayı amaçlamaktadır."

Bahçeli, CHP'nin Atatürk'ün mirasına ihanet ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Kendi kuruluş değerleriyle barışık olmayan ve Atatürk'ün aziz mirasına ihanet eden CHP, başkalarına da doğru ve dürüst olamamaktadır. Demokrasi dışı arayışlara davetiye çıkaranlar, darbe beklentisi içinde mi? Yoksa Gezi eylemleri ve 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi mi yapabileceklerini sanıyorlar? Eğer böyle bir düşüncedelerse, geçmişin karanlık dönemlerine özlem duyanlar bunun bedelini ağır bir şekilde ödemeye hazır olmalıdır."