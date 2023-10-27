Dilan ve Engin Polat'ın Şirketlerine Ait 22 Milyon Liraya El Konuldu
Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerine ait 22 milyon liraya el konuldu. Talebi değerlendiren 8’inci Sulh Ceza Hakimliği 22 milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat’ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramaların ardından bugün Anadolu Adliyesi 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şirketlere ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu. Vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Dün yapılan aramaların ardından birçok belge ve cihaza el konulmuştu.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi