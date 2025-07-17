Dışişleri’nden İsrail’e Harem-i İbrahim tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in Filistinlilere ait yetkileri gasbetmeye çalıştığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir.”