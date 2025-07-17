Dışişleri’nden İsrail’e Harem-i İbrahim tepkisi

Türkiye, İsrail’in El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirme girişimine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Dışişleri’nden İsrail’e Harem-i İbrahim tepkisi
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünü değiştirmeye yönelik adımlarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail’in Filistinlilere ait yetkileri gasbetmeye çalıştığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail tarafından, El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nin statüsünün değiştirilmesi ve Filistinlilere ait yetkilerin gasbedilmesine dönük girişimleri reddediyoruz. Uluslararası hukuku ihlal eden ve insani değerlere saldırı niteliği taşıyan bu girişime karşı, UNESCO başta olmak üzere, ilgili BM ajanslarının ve uluslararası toplumun tedbir alması gerekmektedir.”

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