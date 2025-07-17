Erdoğan, Şara ile İsrail saldırısını görüştü

Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrası Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair açıklama yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erdoğan, Şara ile İsrail saldırısını görüştü
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Şam’a düzenlediği saldırı sonrası Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in saldırıları sonrası Suriye’deki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Suriye’de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye’de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu.”

MEB’de dikkat çeken görevden almaMEB’de dikkat çeken görevden almaGündem
47 kişi hayatını kaybetmişti: Ilgım Apartmanı davasında çarpıcı karar47 kişi hayatını kaybetmişti: Ilgım Apartmanı davasında çarpıcı kararGündem
Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapımBu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte 19 Temmuz’da gösterime girecek 8 yapımKültür Sanat
cumhurbaşkanı erdoğan suriye
Günün Manşetleri
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Yargıtay’dan emekliler için kritik karar!
Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi! Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi!
Akaryakıt değil resmen altın! Akaryakıt değil resmen altın!
Taşıt kredilerinde yeni dönem Taşıt kredilerinde yeni dönem
A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok! A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!