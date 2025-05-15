Diyanet raporunda dikkat çeken ifade: Süleymancılar yeni FETÖ olabilir

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çevresi ve FETÖ firarilerinin bu gelişmeden rahatsızlık duyduğu gözlendi.

Erdoğan’ın açıklamasında, "Bu yapı sadece İstanbul'la sınırlı kalmamış; ülke genelindeki pek çok belediyeyi, kurumu ve kişiyi içine alan, uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan ise çarpıcı bir iddiada bulundu: “Ekrem İmamoğlu’nun uzun yıllardır birlikte hareket ettiği cemaat, Süleymancılar cemaati. 2019 yerel seçimlerinden bu yana CHP’yi destekliyorlar. Bu desteğin temelinde, AK Parti ile aralarında süregelen kavga yatıyor. O dönem cemaat, İstanbul’da İmamoğlu’na, Ankara’da ise Mansur Yavaş’a destek çağrısı yaptı.”

Arslan, Ankara ve İstanbul’da toplamda 4 bin 500 Süleymancı'nın belediyelere kadrolu olarak yerleştirildiğini öne sürdü. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde çok sayıda kadronun Süleymancılara tahsis edildiğini, yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanan bazı isimlerin de bu yapı ile bağlantılı olduğunu belirtti.

FETÖ firarileri Adem Yavuz Arslan ve Emre Uslu’nun da sosyal medya paylaşımlarıyla Süleymancıların yanında konumlanması dikkat çekti. Uslu, "İktidar, Süleymancıları terörist ilan edip onların üzerinden İmamoğlu’na yüklenecek" derken, Arslan ise “Bir süredir Aydınlıkçılar bu yapıya yönelik operasyonu gündeme getiriyordu” açıklamasında bulundu.

Kaan Arslan ayrıca cemaatin yurt dışı bağlantılarına da dikkat çekerek, “Süleymancıların Almanya'da özellikle Köln'de büyük bir merkez inşa ettiğini ve bu yapının Alman istihbaratıyla ilişkili olduğunu biliyoruz. Köln Belediyesi'nin bu projeye destek sağladığı da bilinen bir gerçek” dedi.

Arslan, cemaatin FETÖ ile taktiksel bir benzerlik taşıdığına da işaret etti: “FETÖ'nün kamuflaj yöntemlerinden biri olan ‘renklenme’ stratejisini bugün Süleymancılar üzerinden uyguluyorlar. Adeta bir makyaj unsuru gibi kullanılıyorlar. Hâlâ KHK ile görevden alınmış eski kamu personelleriyle temas halindeler.”

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı içinde yer alan bazı grupların Süleymancılara yönelik iki ayrı operasyon girişimini engellediği iddia edildi. Arslan, "Diyanet'in kendi hazırladığı raporda Süleymancıların ‘yeni FETÖ’ olarak tanımlandığı bilgisi yer alıyor" dedi.