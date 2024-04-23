Diyarbakır halkı bölücülüğe İstiklal Marş ile yanıt verdi

Diyarbakır'da DEM Parti'nin kazandığı belediyelerde giriştiği bölücü faaliyet, halk nezdinde karşılık bulmadı. Diyarbakır Belediyesi'nde Türk Bayrağı'nın hem toplantı odasından hem de siteden kaldırılması gündem olmuştu. Yine DEM Partili başka bir belediyede İstiklal Marşı okunmamış, bu durum tepkilere yol açmıştı. DEM Parti daha da ileri giderek Diyarbakır'ın sözde Kürdistan'ın başkenti olduğunu söylemişti. Diyarbakır halkı, bölücülüğe karşı İstiklal Marşı'na sarıldı.

21 Nisan 2023'te Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Iğdırspor karşılaşmasında tribünler İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu. Diyarbakır halkı, Türk'üyle ve Kürt'üyle hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın bitiminde yine hep birlikte alkışladı.