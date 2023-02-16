Enkazlardan alınan numuneler korkunç gerçeği ortaya serdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, arama-kurtarma çalışmaları sona eren enkazlardan demir ve beton numunesi alınmasına başlandı.



Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında, çöken Yoldaş Apartmanından alınan numuneler, denetimsiz yapılaşma gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.



Ekipte yer alan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş, binada dere yatağından getirilmiş çamurlu kumun kullanıldığını ve çimento miktarının çok düşük olduğunu söyledi. “burada çok kalitesiz malzeme kullanılmış, doğru dürüst kolon-kiriş kalmamış, 2-3 tane sağlamı zorla bulduk” dedi.





Savaş, eski binaların kontrol edilmesini, yeni ev alırken mutlaka ekspertiz raporuna bakılmasını gerektiğini vurguladı. “eski binalara muhakkak bir çözüm bulunması lazım” dedi.



