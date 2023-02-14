Kırgızistan Ankara Büyükelçisi: "Türklerin birliğini Dünya'ya gösterdik"
Kırgızistan Afet Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta depremzedeler için geleneksel Kırgız çadırları kurulmaya başlandı. Ulusal Kanal ekibi Türklerin geleneksel evi olarak bilinen bu çadırları görüntüledi. Kırgızistan Ankara Büyükelçisi ile de röportaj yaptı.
Kırgızistan Afet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınması için geleneksel çadır kurdu. Ulusal Kanal Ekibi, Kahramanmaraş Millet Bahçesi içerisine kurulan 'Bozui' adı verilen geleneksel Kırgızistan çadırlarını yerinde inceledi.
Ulusal Kanal'a konuşan Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, 140 adet çadır kurduklarını söyledi.
Kazakbayev, birlik beraberlik vurgusu yaptı.
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