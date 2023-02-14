Deprem bölgesinde yaraların sarılması için destekler sürüyor

Erzurum'da vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için hayvanlarını satıp gelirlerini depremzedelere bağışladı.



Tortum’da Kaymakamlığın gözetiminde muhtarlıkların başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlardan destek yağdı. Hayvancılıkla geçimlerini sağlayan birçok kişi, ilçe merkezindeki canlı hayvan pazarında sattıkları hayvanların gelirlerini AFAD'a gönderiyor.

Bugüne kadar 80 hayvanın da satışı yapılıp geliri AFAD'a gönderilen ilçede hayvan toplama kampanyası devam ediyor.



Iğdır ve Kars’ta da vatandaşlar, küçükbaş hayvanlarıyla depremzedelere et bağışı yaptı. 260 küçükbaş hayvan, kesimhanelerde kesilip pişirildikten sonra paketlenerek et ihtiyacının karşılanması için deprem bölgesine gönderildi.

Kars’ta iki düvesini satarak elde ettiği 13 bin lirayı depremzedelere bağışlayan 70 yaşındaki Sarıgül Kaçan, deprem bölgesine bu kez de elleriyle ördüğü yün çorapları gönderdi.



Bir taraftan dokuma yapan Kaçan, sandığında sakladığı 20 çift yün çorap, havlu ve diğer giysileri de kendisine ziyarete gelen Akyaka Kaymakamı Selçuk Köksal'a teslim etti.



Van ve Muş'ta da vatandaşlar, depremzedelere yardımcı olabilmek için imkanlarını seferber ediyor. Elektrikli soba, kıyafet, battaniye, gıda ve kişisel hijyen malzemeleri, tırlarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.





Konya, Van, Bilecik, Bingöl, Batman, Mardin ve pek çok ilde Meslek liseli öğretmen ve öğrenciler, kara kış koşullarının hakim olduğu deprem bölgesine gönderilmek üzere, okul atölyelerinde soba üretimi yapıyor.





Öte yandan depremzedelerin bölgeden tahliyesi için ücretsiz uçuşlar yapan Türk Hava Yolları, bugüne kadar 165 bin 73 kişinin tahliyesini sağladı.