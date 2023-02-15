Sanayicilerden 24 saatlik konteyner mesaisi

Konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor. Ülke genelinde sanayiciler üretim kapasitelerini artırdı, 24 saat mesai sistemine geçti...

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Sanayiciler, çadır ve konteyner konusundaki talepleri karşılamak için kapasitelerini artırdı ve 24 saat mesai sistemine geçti.

Çalışmaların devam ettiği yerlerden biri de Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Bölgeye çadır ve konteyner göndermek için kapasitesini artıran firmalar hem çadır hem konteyner üretimini 2 kat artırdı.

Öte yandan Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay OSB yanında 1000 konteynerlik konteyner kent kurma kararı aldığını duyurdu.

Edirne'de de konteyner ev üreticileri deprem bölgeleri için mesai yapıyor.

Resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin talepleri doğrultusunda konteyner evleri hazırlayan üreticiler, depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşmaları için çabalıyor.

Üreticiler tüm üretimlerini deprem bölgesi talepleri karşılamak üzere bu alana kaydırdı. Hazırlanan konteynerler, tırlara yüklenerek deprem bölgelerine sevk ediliyor.

Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından Gölyaka ilçesine 28 adet konteyner yerleştirilmişti. Bu konteynerlerin Adıyaman ve Malatya'ya sevki başladı.

Konteyner kentte kalan 4 ailenin de mağdur olmadan gönül rızasını alınarak taşındığı belirtildi.

# deprem # konteyner

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