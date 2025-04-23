Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı: "23 Nisan'ın yolu iç ve dış cepheyi birleştirme yoludur"

Perinçek mesajında, 23 Nisan’ı “İç ve Dış Cepheyi Birleştiren Miras” olarak tanımladı. “Yolumuz 23 Nisan’ın iç ve dış cepheyi güçlendirme yoludur.” dedi. Türkiye’nin önündeki hedefleri sıralayan Perinçek, tarihi göreve dikkat çekti.

23 Nisan 1920’nin ‘Türk Devriminin günü’ olduğunu belirten Perinçek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Ankara’da Devrimci Hükümetin kurulduğunu, o devrimci hükümetin de bütün milleti birleştirdiğini vurguladı. Perinçek, 23 Nisan’ı “İç ve Dış Cepheyi Birleştiren Miras” olarak tanımladı. “Bugün 23 Nisan’ın yolunda yürümek, Türk Devriminin yolunda yürümektir.” ifadesini kullandı.

Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail merkezli dış tehdidin yoğunlaştığı koşullara dikkat çekti, emperyalizme karşı mücadele cephesinin ‘Millî Devletin ve milletin cephesi’ olduğunu belirtti. Perinçek, iç ve dış cephenin birleştirilmesinin tarihi görev olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin önündeki görevleri sıralayan Perinçek, “Yolumuz 23 Nisan’ın iç ve dış cepheyi güçlendirme yoludur.” dedi.

"Türkiye’nin Üretim Devrimi ile millî ekonomisini etkin ve verimli kılması da millî bir görevdir. 23 Nisan 1920’den 105 yıl sonra bugün yine devletin zaaflarını yenmek, Millî Devleti güçlendirmek, terörü vatan sathından temizlemek, Üretim Devrimini başarmak, yükselen Asya Uygarlığının önder konumlarında yer almak görevlerini önümüze koyuyoruz. Yolumuz 23 Nisan’ın devrim yoludur. Yolumuz 23 Nisan’ın iç ve dış cepheyi güçlendirme yoludur."