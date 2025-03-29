Ebubekir Şahin’den CHP Liderine eleştiri: “Boykot, özgürlük değil baskıdır”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı televizyon kanallarına yönelik boykot çağrısına tepki gösterdi. Şahin, "Yayın akışına müdahale ederek kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez" ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ebubekir Şahin’den CHP Liderine eleştiri: “Boykot, özgürlük değil baskıdır”
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Şahin, Özel’in İstanbul Maltepe mitingindeki çağrısına sert tepki gösterdi.

 “Günlerdir ‘özgür basın’ nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek, kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden bahsedemez!”

Şahin, medya kuruluşlarını hedef göstermenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bunun basın emekçilerini de doğrudan etkilediğini belirtti.

 “Yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan mağdur etmektir. Bu, özgürlük değil, en hafif tabirle baskıdır, zulümdür!”

Şahin, yapılan açıklamaların yalnızca bir söylem olmadığını, aynı zamanda yasal açıdan da sorun teşkil ettiğini ifade etti.

 “Bu söylemlerin canlı yayınlarla veya sonradan haberler, altyazılar ya da bant yayınlarıyla yayılması açıkça suçtur!”

RTÜK olarak medya kuruluşlarının bağımsız yayıncılığını koruyacaklarını vurgulayan Şahin, herhangi bir siyasi baskıya boyun eğmeyeceklerini belirtti.

“Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!”

Ayrıca, bağımsız yayın çizgisini sürdüren medya kuruluşlarına da teşekkür eden Şahin, "Basın özgürlüğünü savunan medya kuruluşları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır" dedi.

Şahin, basının bağımsız kalması gerektiğini vurgulayarak, hiçbir medya kuruluşunun siyasi bir grubun sözcüsü ya da emir eri olmayacağını belirtti.

 “Hiç kimse, hiçbir kurum veya kuruluş; bir grubun, zümrenin ya da siyasi oluşumun sözcüsü değildir ve olamaz.”

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