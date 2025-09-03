Edirne’de yasa dışı kaçış planı bozuldu: 3 FETÖ şüphelisi gözaltında

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin otomobille yurt dışına kaçacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Polis, E.I. yönetimindeki otomobili Çöpköy Kavşağı’nda durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, ordudan ihraç edilen ve haklarındaki dava dosyaları istinaf aşamasında bulunan F.T., A.G. ve R.Ö.’nün yanı sıra, “Göçmen kaçakçılığı” suçundan kaydı bulunan sürücü E.I. olduğu belirlendi.

4 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

