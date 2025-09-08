Emniyet Genel Müdürlüğü 14 sosyal medya hesabı yöneticisi hakkında işlem başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 14 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası; bazı sosyal medya hesapları üzerinden, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesapları tespit çalışmalarımız devam etmektedir.”