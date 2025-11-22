Erdoğan G20'de konuştu: ''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı" başlıklı oturumda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de neden olduğu tahribatın boyutuna ilişkin endişelerini dile getirerek, "Birleşmiş Milletler verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım Filistin'in kalkınma çabalarını asgari 70 yıl geriye götürmüştür. Gazze'de maalesef sadece üstyapının değil, çevrenin de yıkımına şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 70 binden fazla çocuk, kadın ve masum yetişkinin yaşamını yitirmesinin ne telafisinin ne de bunun gelecek nesillerin hafızasında açtığı yaranın silinmesinin mümkün olduğunu vurguladı. Mevcut durumda insani yardım faaliyetlerinin süratle artırılması ve Gazze'nin yeniden inşa çalışmalarına zaman kaybetmeksizin başlanması gerektiğini dile getirdi.

TÜRKİYE'DEN GAZZE İÇİN TAAHHÜT: ATEŞKES VE YENİDEN İNŞA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın çabaları ve bölgenin önde gelen ülkelerinin destekleriyle Gazze'de sağlanan ateşkesin sürdürülmesinin, sadece Filistin halkının değil, tüm dünyanın barışı için büyük önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, kış şartlarının yaklaşmasıyla özellikle barınma meselesinin çözümünde zamanın kritik olduğunu ifade ederek, "Biz sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya, şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız." şeklinde kesin bir kararlılığı dile getirdi. Kalıcı bir barışın tek yolu olan iki devletli çözüm için uluslararası toplumun gayretlerini sürdürmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Yeni salgınlar, iklim değişikliği ve afetler gibi küresel zorluklarla yüzleşildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te yaşadığı ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından dünyanın en büyük inşaat operasyonunu yürüttüğünü aktardı. Bu çerçevede kısa süre önce 350 bininci konut ve iş yerinin tesliminin gerçekleştirildiğini söyledi. Geri kalan 100 bin ünitenin tamamlanmasıyla birlikte, 4 yıldan daha kısa bir zamanda dünyanın en büyük inşaat faaliyetlerinden birinin bitirilmiş olacağını ifade etti. Bu süreçte sergilenen sağlamlığın, Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü temellere dayandığını bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi.

İklim krizinin olumsuz etkilerini en yoğun hisseden ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, 2025'te karşılaşılan şiddetli kuraklığın hem enerji arzında hem de gıda fiyatlarında ciddi baskılar oluşturduğunu söyledi. Yaşanan her kötü tecrübenin, iklim değişikliğiyle mücadeleye, sürdürülebilir kalkınmaya, gıda ve su güvenliğini güçlendirmeye önem verilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Temmuz ayında kabul edilen İklim Kanunu'nun, 2053 net sıfır emisyon hedefine ve yeşil kalkınma amacına ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti. Kanun kapsamında temiz teknoloji yatırımlarının artırılması ve tüm sektörler için adil dönüşümün finansal olarak desteklenmesinin hedeflendiğini de ekledi. Türkiye'nin enerji dönüşümü vizyonuna dair somut hedefleri paylaşan Erdoğan, "2035 yılına kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Şimdiden bu yıl itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış durumdayız." dedi.

COP 31 TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK

Erdoğan, Birleşmiş Milletler desteğiyle küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi ile çevre alanındaki çalışmaların güçlendirildiğini dile getirdi. Bu doğrultuda, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz." bilgisini verdi. Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zeminin ışığında, bu konudaki Avustralya ile sağlanan mutabakatın daha da anlamlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

G20'nin gıda güvenliğini sağlama çabalarını gelecek dönemde artırmasının son derece yerinde olacağına yürekten inandığını ifade etti. Ayrıca, Güney Afrika dönem başkanlığının gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Tüm bu çabaların ekonomik maliyetinin çok yüksek olduğuna değinerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inandığını sözlerine ekleyerek konuşmasını tamamladı.