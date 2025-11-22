Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine İmralı çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İmralı’ya gidecek komisyona üye atamama kararına yönelik tepkisini açık bir bildiriyle ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin bu tür önemli süreçlerin içinde yer alması gerektiğini ve bu uğurda gerekli riski göze alması zorunluluğunu ifade ederek, “CHP sürecin içinde olmak zorundadır ve risk almalıdır. Milletimizin beklediği, CHP'nin sürece yön vermesidir” sözleriyle mevcut parti yönetimini eleştirdi.

"SİYASET ÜSTÜ BAKARAK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Parti içi konularda bir süredir eleştirel açıklamalarıyla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, CHP’nin İmralı adımı hakkındaki kararına dair detaylı açıklamasında ise stratejik bir bakış açısı gerektiğini savundu.

Eski Genel Başkan, partinin bu konuya siyasetin üstünde bir perspektifle yaklaşması ve devletin menfaatlerini önceliklendirmesi gerektiğini belirterek, şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “CHP Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen, İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin menfaatleri için sürecin içeresinde olmak zorundadır. Risk almalıdır, konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır.”

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında, CHP’nin bu kritik dönemde pasif kalmaması gerektiğini vurguladı. Millete olan sorumluluklarına dikkat çekerek, “Milletimizin CHP'den beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir” diyerek partisine cesaret ve kararlılık çağrısı yaptı.