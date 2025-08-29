Erdoğan ve Putin Çin’de buluşuyor: İşte görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’de görüşeceği duyuruldu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geleceği belirtildi.