Erdoğan ve Putin Çin’de buluşuyor: İşte görüşmenin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’de yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’de görüşeceği duyuruldu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, iki liderin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya geleceği belirtildi.

