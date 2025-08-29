Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten 30 Ağustos mesajı: Doğu Akdeniz Türk Ordusunun yeni zaferlerinin coğrafyası olacaktır

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında millet ve ordu birliğini vurguladı. Doğu Akdeniz’deki tehditlere dikkat çekerek KKTC’nin güvenlik kalesi olduğunu belirten Perinçek, Asya ülkeleriyle dayanışmanın önemine işaret etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten 30 Ağustos mesajı: Doğu Akdeniz Türk Ordusunun yeni zaferlerinin coğrafyası olacaktır
Yayınlanma: Güncellenme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Perinçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

PADİŞAHIN DEĞİL BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ORDUSU

“30 Ağustos, Ankara’da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kurulan Devrimci Hükümetin komutası altındaki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zaferidir. Devrimci Hükümet, Türk Milletinin öncülerini birleştirmiş, Türk Ordusunu yeniden düzene sokmuş ve 30 Ağustos Zaferinin kuvvetini örgütlemiştir.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül 1922 günü ‘Büyük Millet Meclisi Orduları, ilk hedefiniz Akdeniz'dir İleri’ emrini yayınladı. Zaferi kazanan padişahın ordusu değil, Büyük Millet Meclisinin ordusudur.

Bugün de Doğu Akdeniz, Türkiye'yi hedef alan emperyalist tehdidin odağıdır. ABD+İsrail+Yunanistan+Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin oluşturduğu silahlı ittifakın namluları Türkiye’ye bakıyor. İsrail, Güney Kıbrıs’ta üsler kurmaktadır. Suriye’nin Kuzeydoğusundaki SDG/PYD/YPG, ABD’nin ve İsrail’in güdümünde Suriye ve Türkiye’ye karşı ateşe sürülmektedir.

KKTC, DOĞU AKDENİZ’DE VATANIMIZ İÇİN GÜVENLİK KALESİDİR

Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki Ukrayna'dır. Ukrayna ise Karadeniz'deki Yunanistan'dır. Türkiye, Rusya ve İran'ın kaderi yüz yıl öncesinde olduğu gibi bir kez daha birleşmiştir. Türk Milleti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne güveniyoruz. Türk Ordusunu yıpratmaya çalışan kampanyalar, etkisiz kalmaya mahkumdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de vatanımız için güvenlik kalesidir. KKTC’nin tanınması için çalışmaları yoğunlaştırmak günümüzün görevidir.

Bugün Karadeniz’den Akdeniz’e ve Hürmüz Boğazı’na kadar uzanan cephede, Suriye, Rusya, Irak, İran ve Azerbaycan’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan cephede Asya ülkeleri ile dayanışma, yeni zaferlerin anahtarıdır. Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır. 30 Ağustos Zaferi’nden aldığımız esin ve kuvvetle Ordumuzun ve Milletimizin Zafer Bayramını kutluyoruz.''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten 30 Ağustos mesajı: Doğu Akdeniz Türk Ordusunun yeni zaferlerinin coğrafyası olacaktır - Resim : 1

Ağustos 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek ödeme hangi bankada?Ağustos 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek ödeme hangi bankada?Ekonomi
Bakan Tekin duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandıBakan Tekin duyurdu: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandıGündem
Sadettin Saran'ın teknik direktör adayı Sergio ConceiçaoSadettin Saran'ın teknik direktör adayı Sergio ConceiçaoSpor
Doğu Perinçek vatan partisi 30 ağustos zafer bayramı
Günün Manşetleri
''Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır''
“Ordumuz dünyanın önde gelen güçlerinden biri”
Mülakat sonuçları açıklandı
Ders kitabı dağıtımı ve 'aile' dizisinin yeni sezonu gündemde
"İşgalci siyonistlerin malları kullanılmamalı"
Temmuzda 2 trilyon lira barajı aşıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
CHP'de adaylık dengesi değişiyor mu?
CHP İstanbul seçiminde 'hile' iddiası
Trafik canavarlarının cezası katlanacak!
Çok Okunanlar
Fırtına ve sağanak geliyor! Fırtına ve sağanak geliyor!
40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller 40 dereceyi aşacak! İşte aşırı sıcak beklenen iller
Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu Gram altın rekora koşuyor! İşte 29 Ağustos güncel altın fiyatları tablosu
Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları Motorine büyük zam geliyor! 29 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz! 5 milyon TL’ye 1 ayda rekor faiz!