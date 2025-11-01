Erdoğanla görüşme sonrası tarih netleşti: DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek

DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım Pazartesi günü Abdullah Öcalan’la görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan zirvenin ardından gerçekleşecek bu ziyaret, yeni sürecin ilk teması olacak.

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, 3 Kasım Pazartesi günü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek. Bu görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan zirvenin ardından ilk ziyaret olacak.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı Heyeti, 30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı. Yaklaşık bir saat süren zirvede, barış süreci ve demokratik toplum hedefleri masaya yatırılmıştı.

Heyet görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz.”

DEM Parti
