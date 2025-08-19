Erken emeklilik geliyor mu? Torba Yasa ayrıntıları TBMM’de

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor. Bu dönem, sosyal güvenlik alanında milyonları doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemeler gündeme gelecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor. Sosyal güvenlikten aile haklarına, çalışanlardan ev kadınlarına kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler masada olacak.

Torba yasa taslağında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bağkurlulara Erken Emeklilik Fırsatı

Torba yasa kapsamında en dikkat çeken düzenleme, Bağkurluların prim gün sayısının 9000’den 7200’e düşürülmesi oldu. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf için büyük avantaj sağlıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olanlar, prim gününü doldurduklarında yaşı beklemeden emekli olabilecek. Böylece EYT kapsamındaki esnaflar erken emeklilik hakkına kavuşacak.

Ev Kadınlarına Devlet Desteği

Yasada ev kadınlarını kapsayan düzenlemeler de dikkat çekiyor. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilmesi ve doğum öncesi borçlanma hakkı gibi avantajlar da yasada yer alıyor. Bu adımlar, ev kadınlarının erken emeklilik yolunu açacak.

Çalışanlar İçin İkinci Gelir Kapısı

Yeni dönemde çalışanlara yönelik önemli bir adım da tamamlayıcı emeklilik sistemi olacak. Otomatik katılım ve işveren desteğiyle hayata geçirilecek sistem sayesinde, çalışanlar emeklilik dönemlerinde ek gelir elde edebilecek. Uzmanlar, bu düzenlemenin uzun vadede emeklilerin alım gücünü artıracağını öngörüyor.

Anne ve Babalara Ek Haklar

Torba yasa, çalışan anneler ve babalar için de yeni haklar getiriyor. Doğum izninin bir yıla çıkarılması ve ücretsiz izin hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması gündemde. Memur ve işçi babalar arasındaki izin farklarının kaldırılması da planlanan düzenlemeler arasında. Bu adımlar, aile yaşamını desteklemeyi ve ebeveynlere daha fazla imkan sunmayı hedefliyor.

