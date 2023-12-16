Ersin Tatar Aydınlık'a Konuştu! KKTC Cumhurbaşkanı'ndan 5 Önemli Mesaj

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin milli politikalarının devam edeceğini ifade etti. Bu konuda bir tavizin söz konusu olmadığını vurguladı.

Lefkoşa'da Aydınlık'ın sorularını yanıtlayan Tatar, 5 önemli mesaj verdi. KKTC’nin tanınması konusunda çabalarının sürdüğünü kaydetti.

- Tanıma konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Biz şu anda kendi devletimizi güçlendiriyoruz. KKTC güçlü olursa işimiz daha da kolaylaşacaktır. Türk Devletleri ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Her zeminde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ortak toplantıların hepsine katılıyoruz. Bu toplantılarda yeni kapılar açılıyor.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirilmesi konusuyla ilgili de konuştu.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deyince sanki güneydeki haklarımızdan vazgeçtiğimiz anlamı çıkıyor. Güney’in gözü Kuzey'de. Hala bizim topraklarımızın peşindeler. O vazgeçmiyorsa ben niye vazgeçeyim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek federasyonu da çağrıştırıyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha anlamlı.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendiren Tatar, “Doğu Akdeniz’de zengin petrol ve doğal gaz yatakları var. KKTC’nin sahalarında da olduğu ortada. Biz Türkiye ile birlikte bu konudaki çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail organizasyonu ile Yahudilerin KKTC’de mülk edinmeleri ile ilgili iddiaları da yalanladı.