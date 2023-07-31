Esenyurt'taki saldırıyla ilgili bir zanlı daha yakalandı! Gözaltı sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisini basarak, 2 kişiyi öldüren zanlılardan biri daha yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden S.Ö.'nün de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Daha önce gözaltına alınan M. Ö. hakkında ise ek gözaltı kararı verildi.

Polis, olaya karışan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın, iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım üzerine şüphelilerin iş yerine gelerek maktul Erzen'den babasını sordukları ve tartışmanın bunun üzerine çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.