İstanbul Valiliği duyurdu! Suriyeliler 24 Eylül’e kadar kayıtlı oldukları illere dönecek

Suriyeliler kayıtlı oldukları illere dönecek.



İstanbul Valiliği, İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere dönmesi kararını aldı.



Valilik, dönüş için 24 Eylül 2023'e kadar süre verdi.



Dönecek kişilere, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verileceği kaydedildi.



6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği ifade edildi.



Karar, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yayınlandı.