Merkez Bankası atamalarına neoliberaller sevindi! Özgür Demirtaş'tan Lütfü Türkkan'a işte o isimler

Merkez Bankası'ndaki değişiklikler sözde muhalif olan ekonomistleri, neoliberalleri mutlu etti. Görevden almalar olumlu bulunurken liyakatli atamalar yapıldığı iddia edildi.

Hükümetin ekonomi politikasında izlediği yol haritası neoliberalleri aynı çizgide buluşturuyor.

Merkez Bankası'ndaki değişiklikler sözde muhalif olan ekonomistleri, neoliberalleri mutlu etti.

İyi Partili Lütfü Türkkan, ABD Merkez Bankası FED'de görev yapan Fatih Karahan'a övgüler yağdırdı. Hatta üzerine bir de Şimşek ekibine teşekkür etti.

- Amerika Merkez Bankası FED’de yedi yıl ekonomist olarak çalıştıktan sonra Amazon’da iki yıl baş ekonomist olarak çalışmış çok iyi bir ekonomisttir. Türkiye’ye kazandırdıkları böyle kıymetli bir isim için Sayın Mehmet Şimşek'e ve Sayın Hafize Gaye Erkan'a teşekkür ediyorum.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota da atmaları liyakatli olarak nitelendirdi.

- Sonunda TCMB'ye yakışan çok liyakatli ve önemli atamalar yapıldı. Güçlü liderler güçlü isimlerle yola çıkar. İlerisi için umutlanmamak mümkün değil. Tüm hocalara başarılar diliyorum.

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevinç mesajı paylaştı.

- Çok çok sevindim. Cevdet Akçay, Merkez Bankası için gayet liyakatli bir atamadır. İşte olması gereken bu. Bunu her yere yaymamız lazım. Her kuruma böyle liyakatli atama yapmamız lazım.

Değişimi öven bir açıklamada Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu'ndan geldi. Muratoğlu paylaşımında "Fazlasıyla iyi... Tuzak falan olmasın?" dedi.

- Enteresan biçimde Erdoğan'ın yaptığı atamalar liyakate dayalı ve çok başarılı...Merkez Bankası resmen bağımsız karar alacak hale geldi! Fazlasıyla iyi... Tuzak falan olmasın?

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Merkez Bankası # Mehmet Şimşek # Hafize Gaye Erkan

Benzer Videolar

Müze ve ören yerleri girişlerine zam! Müze ve ören yerleri girişlerine zam!
FETÖ'yle mücadelede Türkiye hangi noktada? FETÖ'yle mücadelede Türkiye hangi noktada?
Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı! Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı!
Usta sanatçıya veda! Usta sanatçıya veda!
Suudi Arabistan Prensesİ Türkiye'de Suudi Arabistan Prensesİ Türkiye'de
Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak? Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak?
Selçuk Bayraktar'dan IDEF'23'e ziyaret! Selçuk Bayraktar'dan IDEF'23'e ziyaret!
Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü! Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü!
Zam görüşmesi reddedildi! Zam görüşmesi reddedildi!
Yılmaz Gruda Özel Yayını - 26 Temmuz 2023 Yılmaz Gruda Özel Yayını - 26 Temmuz 2023
"Ulusal Kanal'da vatan borcumuzu ödüyoruz" "Ulusal Kanal'da vatan borcumuzu ödüyoruz"
Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk sistemi Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk sistemi
Çok Okunanlar
1 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
2 Dünya'nın en pahalı kılıcı
3 IMDb en yüksek bilim kurgu filmleri
4 İstanbul'da büyük çaplı elektrik kesintisi!
5 Sadece 1 tatlı kaşığı tüketildiğinde hafızayı uçuşa geçiren tek baharat