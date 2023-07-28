Merkez Bankası atamalarına neoliberaller sevindi! Özgür Demirtaş'tan Lütfü Türkkan'a işte o isimler

Hükümetin ekonomi politikasında izlediği yol haritası neoliberalleri aynı çizgide buluşturuyor.

Merkez Bankası'ndaki değişiklikler sözde muhalif olan ekonomistleri, neoliberalleri mutlu etti.

İyi Partili Lütfü Türkkan, ABD Merkez Bankası FED'de görev yapan Fatih Karahan'a övgüler yağdırdı. Hatta üzerine bir de Şimşek ekibine teşekkür etti.

- Amerika Merkez Bankası FED’de yedi yıl ekonomist olarak çalıştıktan sonra Amazon’da iki yıl baş ekonomist olarak çalışmış çok iyi bir ekonomisttir. Türkiye’ye kazandırdıkları böyle kıymetli bir isim için Sayın Mehmet Şimşek'e ve Sayın Hafize Gaye Erkan'a teşekkür ediyorum.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota da atmaları liyakatli olarak nitelendirdi.

- Sonunda TCMB'ye yakışan çok liyakatli ve önemli atamalar yapıldı. Güçlü liderler güçlü isimlerle yola çıkar. İlerisi için umutlanmamak mümkün değil. Tüm hocalara başarılar diliyorum.

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevinç mesajı paylaştı.

- Çok çok sevindim. Cevdet Akçay, Merkez Bankası için gayet liyakatli bir atamadır. İşte olması gereken bu. Bunu her yere yaymamız lazım. Her kuruma böyle liyakatli atama yapmamız lazım.

Değişimi öven bir açıklamada Sözcü Gazetesi Ekonomi Yazarı Murat Muratoğlu'ndan geldi. Muratoğlu paylaşımında "Fazlasıyla iyi... Tuzak falan olmasın?" dedi.