Süresiz nafaka erkekleri mağdur mu ediyor? CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür değerlendirdi

Çiftlerin boşanmasından sonra verilen nafaka yeniden gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın "süresiz nafakayla" ilgili yeni düzenleme yapılacağını söylemesi tepkilere neden oldu. Nafakayla ilgili önemli noktaları CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür değerlendirdi.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu

Evli çiftlerin boşanmalarıyla başlayan nafaka süreciyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni bir açıklama yaptı. Göktaş süresiz nafakanın erkekleri mağdur ettiğini ileri sürdü.

Bakan Göktaş'ın açıklamasına tepki yağdı. Süresiz nafaka tartışması da alevlendi. Peki süresiz nafaka nedir?

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Oygür süresiz nafakaya açıklık getirdi. Oygür yanlış anlaşılan noktaları vurguladı.

Oygür nafaka meselesinin "erkek mağduriyeti" olarak görülmesinin hatalı olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı'nı adres gösterdi.

Dernek Başkanı Oygür, esas meselenin kadın istihdamı olduğunu belirtti. Oygür'e göre, süresiz nafakanın kaldırılması talebi ise risk taşıyor.

- Kadın yoksulluğunu konuşuyoruz. Nafaka talepleriyle ilgilenmiyoruz. Bunları konuşmak bile bizi utandırıyor. Esas mesele istihdam net adImalr atmasını bekliyoruz Eğitim ve kooperatifçilikte iyi sonuçlar almıyoruz bunu düzeltmek gerekir. Nakafa konusunda mağduriyet yaşamış tekil örnekleri ele alarak çeşitli düzenlemeler yapılabilir. Ancak süresiz nafaka kaldırılırsa yoksul kadın için büyük risk doğuracaktır.

Öte yandan Tülin Oygür, kadınların çalışma tehdit eden, yüksek kreş fiyatlarını da eleştirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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