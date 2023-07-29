Vatan Partisi zamlara karşı çözümü açıkladı! "Kaynak üretim devrimindedir"
Üst üste gelen zamlar, fahiş artışlar... Ekonomik krizin faturası dar gelirli vatandaşın sırtına yüklendi. "Artık Yeter" diyen Vatan Partisi günden güne gelen zamlara karşı çözümü açıkladı.
İstanbul Üsküdar'da basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, tek köklü çözümün Üretim devrimi olduğunu vurguladı. Kaynağın üretim devriminde olduğunu kaydetti.
Vatandaşın en önemli gündemi ekonomi. Hükümetin ekonomi politikaları çıkmaza girdi.
Üretmeyen ekonomide krizin faturası dar gelirli vatandaşın sırtına yüklendi. Üstelik dolaylı vergilerde de fahiş bir artışa gidildi.
İşçi, köylü, öğrenci, emekli, esnaf, sanayici her yeni güne zamlarla uyanıyor. Vatan Partisi tüm bunlara "Artık Yeter" dedi.
İstanbul Üsküdar'da basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, yeni ekonomi yönetimini eleştirdi. Türkiye'yi borca batırma girişimi içinde olunduğuna dikkat çekti.
Faiz artırımı politikasını eleştirdi Özkan. Tefeciler teminat verildiğini söyledi.
Özkan, hayat pahalılığına karşı çözümleri sıraladı.
Kamdaki yolsuzluklara da dikkat çeken Özkan, Vatan Partisi'nin yolsuzluk mahkemeleri kuracağını kaydetti.
Özkan, ekonomik krizin çözümünü Batı'da arayan hükümetin politikalarına da tepkiliydi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi