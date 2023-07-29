Vatan Partisi zamlara karşı çözümü açıkladı! "Kaynak üretim devrimindedir"

Üst üste gelen zamlar, fahiş artışlar... Ekonomik krizin faturası dar gelirli vatandaşın sırtına yüklendi. "Artık Yeter" diyen Vatan Partisi günden güne gelen zamlara karşı çözümü açıkladı.

Son Güncelleme:

İstanbul Üsküdar'da basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, tek köklü çözümün Üretim devrimi olduğunu vurguladı. Kaynağın üretim devriminde olduğunu kaydetti.

Vatandaşın en önemli gündemi ekonomi. Hükümetin ekonomi politikaları çıkmaza girdi.

Üretmeyen ekonomide krizin faturası dar gelirli vatandaşın sırtına yüklendi. Üstelik dolaylı vergilerde de fahiş bir artışa gidildi.

İşçi, köylü, öğrenci, emekli, esnaf, sanayici her yeni güne zamlarla uyanıyor. Vatan Partisi tüm bunlara "Artık Yeter" dedi.

İstanbul Üsküdar'da basın açıklaması yapan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, yeni ekonomi yönetimini eleştirdi. Türkiye'yi borca batırma girişimi içinde olunduğuna dikkat çekti.

Faiz artırımı politikasını eleştirdi Özkan. Tefeciler teminat verildiğini söyledi.

Özkan, hayat pahalılığına karşı çözümleri sıraladı.

Kamdaki yolsuzluklara da dikkat çeken Özkan, Vatan Partisi'nin yolsuzluk mahkemeleri kuracağını kaydetti.

Özkan, ekonomik krizin çözümünü Batı'da arayan hükümetin politikalarına da tepkiliydi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # İbrahim Okan Özkan # zam # Mehmet Şimşek

Benzer Videolar

İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul Valiliği duyurdu!
Süresiz nafaka tartışmaları yeniden alevlendi! Süresiz nafaka tartışmaları yeniden alevlendi!
Yeni Merkez Bankası atamaları neoliberalleri sevindirdi Yeni Merkez Bankası atamaları neoliberalleri sevindirdi
Müze ve ören yerleri girişlerine zam! Müze ve ören yerleri girişlerine zam!
FETÖ'yle mücadelede Türkiye hangi noktada? FETÖ'yle mücadelede Türkiye hangi noktada?
Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı! Altılı Masa'nın yerel seçim çıkmazı!
Usta sanatçıya veda! Usta sanatçıya veda!
Suudi Arabistan Prensesİ Türkiye'de Suudi Arabistan Prensesİ Türkiye'de
Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak? Ukrayna'daki Türk gemilerinin durumu ne olacak?
Selçuk Bayraktar'dan IDEF'23'e ziyaret! Selçuk Bayraktar'dan IDEF'23'e ziyaret!
Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü! Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü!
Zam görüşmesi reddedildi! Zam görüşmesi reddedildi!
Çok Okunanlar
1 Tesadüfen bulduğu yöntemle istenmeyen tüylerinden kurtuldu; Bir tutam sürmek bile yetiyormuş...
2 IMDb en yüksek bilim kurgu filmleri
3 Güney Korelilerin zırh geçirmez tarifi!
4 Altından daha değerli besin!
5 Yıllara kafa tutan efsane oyuncu!