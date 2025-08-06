Eski Bakan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir vefat etti

Samsun'da uzun yıllar siyaset yapan ve 64 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Demir, bir süredir Ankara’da tedavi görüyordu.

1961 doğumlu olan Demir, 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Samsun Milletvekilliği yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Demir, aynı zamanda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevinde de bulunmuştu.

Demir’in cenaze namazı bugün ikindi vakti Samsun Büyük Cami'de kılınacak. Ardından 7 Ağustos Perşembe günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimize ve Samsun'umuza hizmetleri daima şükranla hatırlanacak. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.” ifadelerine yer verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Samsun'umuza ve ülkemize AK Parti Samsun Kurucu İl Başkanlığı, milletvekilliği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevleri ile hizmet etmiş kıymetli büyüğümüz Mustafa Demir'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Sayın Başkanımızı şehrimize kazandırdığı hizmetlerle daima hatırlayacağız.” açıklamasında bulundu.