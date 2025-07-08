Ev hapsi kararı verilen Abdurrahman Tutdere'den ilk açıklama

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Tutdere hakkında adli kontrol uygulanmasına ve ev hapsine karar verildi.

Adliye çıkışında kısa bir açıklama yapan Tutdere, "Şu an bir soruşturma kapsamında ifademiz alındı, gözaltında idik. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldık. Şu anda diğer arkadaşlarımızın sorguları devam ediyor. İnşallah Zeydan Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız da özgürlüğüne kavuşur" dedi.

Tutdere ile birlikte gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kararla ilgili süreç devam ediyor.