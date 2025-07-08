Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi 3. hafta açılışında Hollanda ile karşılaşacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı belli oldu.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü ve son hafta başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’da, ev sahibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21.30’da TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Milletler Ligi’nin ilk iki haftasında dikkat çeken bir performans sergileyen Filenin Sultanları, toplam 8 maçta 7 galibiyet alarak puan tablosunda üst sıralarda yer aldı. İlk hafta Çin’in başkenti Pekin’de oynanan karşılaşmalarda Fransa, Tayland, Polonya ve Çin’i mağlup eden milli takım, ikinci haftada İstanbul'da oynadığı maçlarda Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore karşısında da galip geldi. Sadece Brezilya karşısında 3-1'lik bir yenilgi aldı.

GÖZLER HOLLANDA'DA

Turnuvanın üçüncü haftasında ise gözler Hollanda’da olacak. Milliler, bu etapta Hollanda dışında İtalya, Almanya ve ABD ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, final etabına kalma yolunda kritik öneme sahip.

Türkiye, şu an ligde 4. sırada yer alıyor ve üst tura çıkma şansını koruyor. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takım, turnuvada özellikle Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi yıldız oyuncularıyla öne çıkıyor.

Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim : 1

İŞTE 3. HAFTA KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Turnuvada ilk 8 sırada yer alacak takımlar final etabına kalacak. Türkiye’nin hedefi, hem finale kalmak hem de üst üste ikinci kez şampiyon olmak.

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