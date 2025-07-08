Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde üçüncü ve son hafta başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 9 Temmuz Çarşamba günü Hollanda’da, ev sahibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21.30’da TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Milletler Ligi’nin ilk iki haftasında dikkat çeken bir performans sergileyen Filenin Sultanları, toplam 8 maçta 7 galibiyet alarak puan tablosunda üst sıralarda yer aldı. İlk hafta Çin’in başkenti Pekin’de oynanan karşılaşmalarda Fransa, Tayland, Polonya ve Çin’i mağlup eden milli takım, ikinci haftada İstanbul'da oynadığı maçlarda Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore karşısında da galip geldi. Sadece Brezilya karşısında 3-1'lik bir yenilgi aldı.

GÖZLER HOLLANDA'DA

Turnuvanın üçüncü haftasında ise gözler Hollanda’da olacak. Milliler, bu etapta Hollanda dışında İtalya, Almanya ve ABD ile karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, final etabına kalma yolunda kritik öneme sahip.

Türkiye, şu an ligde 4. sırada yer alıyor ve üst tura çıkma şansını koruyor. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Takım, turnuvada özellikle Melissa Vargas, Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt gibi yıldız oyuncularıyla öne çıkıyor.

İŞTE 3. HAFTA KADROSUNDA YER ALAN İSİMLER:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Turnuvada ilk 8 sırada yer alacak takımlar final etabına kalacak. Türkiye’nin hedefi, hem finale kalmak hem de üst üste ikinci kez şampiyon olmak.