Zeydan Karalar tutuklama talebiyle, Abdurrahman Tutdere adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklama, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Son dakika – Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi.
Süreçle ilgili ayrıntılar gelmeye devam ediyor.