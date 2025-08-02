Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı kimdir, neden vuruldu?

EZGİ MOLA'NIN ESKİ EŞİ SİLAHLA VURULDU

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde gece saatlerinde bir eğlence mekânında yaşanan silahlı kavgada, işletmeci Mustafa Aksakallı ayağından vurularak hastaneye kaldırıldı. Olayda bir çalışan da yaralanırken, iki saldırgan gözaltına alındı.



İddiaya göre M.E.A. ve H.K.A. isimli iki kişi, mekânda alkol aldıktan sonra taşkınlık çıkardı. Mekânın sahibi Mustafa Aksakallı olaya müdahale etmek isteyince tartışma büyüdü ve taraflardan biri silahını çekerek ateş etti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Saldırı sonucu Aksakallı ile bir çalışanı ayağından yaralandı. Olay sırasında içerideki müşteriler büyük panik yaşadı; bazıları camlardan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakallı, 1985 yılında İzmir’de doğan Türk işletmeci ve iş insanıdır. Eğlence ve restoran sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Aksakallı, özellikle Alaçatı’da işlettiği mekânla tanınmaktadır. Geçmişte oyuncu Ezgi Mola ile evli olan Aksakallı, magazin gündeminde de yer bulmuş bir isimdir.